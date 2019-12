Zwölf Siege in Serie und überlegener Tabellenerster

Mit der 6. Runde der 1. Hallenbundesliga schloss Tabellenführer Tigers Vöcklabruck in Grieskirchen das Faustballjahr 2019 erfolgreich ab.

Im ersten Spiel gegen das Heimteam aus Grieskirchen hatten die Tigers beim glatten 3:0-Erfolg den Gegner stets gut im Griff. Mit Spannung wurde das Spiel gegen Urfahr erwartet. Schon in der Hinrunde hatte das Team rund um den Schweizer Star-Angreifer Cyrill Schreiber Vöcklabruck an den Rand einer Niederlage gebracht, und auch das zweite Duell hatte es in sich: Von Beginn an entwickelte sich eine Serviceschlacht zwischen Tigers-Bomber Karl Müllehner und "Fausto" Schreiber. Im dritten Satz vergaben die Vöcklabrucker, die mittlerweile mit 2:0 Sätzen führten, drei Matchbälle und mussten den Durchgang mit 14:15 abgeben. Nach einem 0:4-Rückstand im vierten Set bäumte sich der Tabellenführer auf und spielte den Satz knapp mit 11:9 und damit das Match mit 4:0 nach Hause.

Fazit: zwölf Siege in Folge, ein komfortabler Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten Freistadt und die erneute direkte Qualifikation für das Finale in Kufstein am 15. Februar 2020 fast gesichert. Auch international wird es spannend: Am 11. und 12. Jänner spielt Vöcklabruck als regierender Hallenstaatsmeister vor eigener Kulisse um den Europapokal.

