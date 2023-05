Vierjähriger am Hallstätter Salzberg vor dem Absturz gerettet

Eine Familie mit vier Kindern fuhr am Sonntag mit der Seilbahn auf den Salzberg in Hallstatt, um im Hochtal ein wenig zu wandern und die Aussicht zu genießen. Beim "Knappenhaus" angekommen kehrte der vierjährige Sohn des Paars in einem kurzen unbeaufsichtigten Augenblick um und kehrte zur Bergstation der Seilbahn zurück.

Dort kletterte er hinter dem Gebäude in Richtung des Steilabbruchs hinunter zu den Lawinenverbauungen. Dieser Bereich ist von der auffahrenden Seilbahn aus gut einsehbar. Deshalb erkannten eine junge Frau und ihr Begleiter, dass das Kleinkind augenscheinlich in erheblichen Schwierigkeiten war. Das Kind hing bereits unter der zweiten Lawinenverbauung an einem Felsblock und konnte weder vor noch zurück.

Direkt neben der Seilbahn kletterte der Vierjährige über steiles Gelände zu den Lawinenverbauungen. Bild: Bergrettung Hallstatt

Die Frau und ihr Begleiter informierten sofort einen Mitarbeiter der Seilbahn, der einen Notruf absetzte und den Seilbahnbetrieb einstellte. In der Zwischenzeit kletterten die beiden Beobachter rund 30 Meter zu dem Jungen ab und brachten ihn zu einer etwas höher gelegenen Lawinenverbauung.

Dort warteten sie auf die Rettungsmannschaft, die kurze Zeit später eintraf. So konnten sie schlussendlich vom Bergrettungsdienst Hallstatt und einem Alpinpolizisten nach Aufbau eines Seilgeländers wieder in sicheres Terrain zurückgebracht werden. Alle blieben unverletzt.

