Vermisster Taucher im Traunsee: Suche wird am Dienstag fortgesetzt

Das Wasser sei derzeit zu trüb. Nächste Woche soll dann mit einem Schleppsonar weitergesucht werden, hieß es bei der Polizei.

Der Vermisste und seine Frau waren in einer Gruppe im Bereich der "Schwarzen Madonna" getaucht. Die Frau dürfte unter Wasser Probleme bekommen haben und stieg auf. Als ihr Mann nicht an die Oberfläche kam, machte sich der Tauchlehrer auf die Suche - allerdings erfolglos. Auch ein Großaufgebot an Wasserrettern und Feuerwehrtauchern konnte den Taucher nicht finden.

Am Abend wurde die Suche abgebrochen. Die Sicht ist derzeit schlecht hieß es, das Wasser sei trüb. In dem Bereich der Unglücksstelle fällt das Gelände bis zu einer Tiefe von 120 Metern ab.

