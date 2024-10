Straßenschilder in Roitham gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Auf Straßenschilder hatten es Diebe offenbar in Roitham (Bezirk Gmunden) abgesehen: Wohl schon im Zeitraum zwischen 15. und 30. September verschwanden zwei Schilder im Gemeindegebiet, informierte die Polizei am Montagabend. Kürzlich kam ein weiterer Fall hinzu: In der Nacht auf Sonntag, so vermuten die Beamten, beschädigte ein Unbekannter ein Hinweisschuld, indem er es verbog. Die oberhalb angebrachte Tafel mit der Aufschrift "Schloss Au Straße" nahm er zwar ab, ließ sie aber am Tatort zurück. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Laakirchen unter der Telefonnummer +43 59133 4107 entgegen.

