Skifahrerin (44) verletzte sich bei Sturz am Kasberg

Für eine 44-jährige Niederländerin hat ein Skitag am Kasberg im Gemeindegebiet von Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) im Krankenhaus geendet: Die Urlauberin war gemeinsam mit ihren 43-jährigen Ehemann auf der Abfahrt von der Bergstation der 12er-Gruppenumlaufbahn in Richtung Farrenau-Lift unterwegs, als es gegen 15:30 Uhr zu einem folgenschweren Sturz kam.

In einer Seehöhe von 1450 Metern stürzte die Frau und schlitterte über den Pistenrand in einen schneefreien Hang. Dabei zog sie sich Verletzungen im Gesicht zu, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ihr Ehemann setzte sofort einen Notruf ab, woraufhin Pistenrettung und Alpinpolizei verständigt wurden. Die Verletzte wurde von einem Notfallsanitäter der Bergrettung versorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in ein Krankenhaus gebracht.

