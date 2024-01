Sicherer Pistenspaß: Was ein Marchtrenker Sportmediziner Skifahrern rät

Rund 6000 Unfälle passieren pro Jahr auf Österreichs Skipisten – glimpfliche und weniger glimpfliche. Doch das Skifahren oder Skitourengehen ist viel zu schön, um darauf zu verzichten. "Durch eine gute Vorbereitung kann man Wahrscheinlichkeiten eines negativen Ereignisses reduzieren. Laut einer Studie in der Zeitschrift ‚Sports Medicine‘ sogar um gut ein Drittel", sagt Ronald Ecker, Allgemein- und Sportmediziner in Marchtrenk sowie Co-Referent in der Ärztekammer für Oberösterreich.