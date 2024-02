12-Jähriger bei Skiunfall in Obertraun schwer verletzt

Keinen guten Start in die Ferien hatte ein 12-Jähriger aus Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) am Freitag: Der Bub zog sich bei einem Skiunfall am Krippenstein in Obertraun (Bezirk Gmunden) so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden musste.

Bei Talabfahrt gestürzt

Der 12-Jährige war gemeinsam mit einer Gruppe von Mitschülern in dem Skigebiet unterwegs, als es gegen 11:20 Uhr zu dem Unglück kam. Bei der elf Kilometer langen Talabfahrt verlor der junge Wintersportler die Kontrolle über seine Skier. Er konnte nicht mehr bremsen und stürzte im Bereich Bretterwand über den Pistenrand hinaus. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Kiefers zu. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 99" brachte ihn in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Schon Ende Dezember war ein Kind bei einem Skiunfall am Krippenstein verletzt worden: Ein neunjähriger Urlauber aus Deutschland war gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern und seinen Eltern auf der Krippenstein-Talabfahrt unterwegs, als auf etwa 1910 Metern Seehöhe ein folgenschwerer Unfall passierte. Der Bursch stürzte am Pistenrand und schlitterte ein Stück nach links in das flache, plattige Felsgelände. Der Aufprall war so heftig, dass der Skihelm zerbrach. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Talabfahrt vom Krippenstein zählt zu den längsten Pisten Österreichs. Die 11 Kilometer lange, rote Piste überwindet ganze 1.500 Höhenmeter.

