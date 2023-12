Helm zerbrach: 9-jähriger Skifahrer in Obertraun schwer verletzt

Für einen jungen Urlauber aus Deutschland hat der erste Weihnachtsfeiertag im Spital geendet: Der Neunjährige war gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern und seinen Eltern auf der Krippenstein-Talabfahrt unterwegs, als auf etwa 1910 Metern Seehöhe ein folgenschwerer Unfall passierte. Der Bursch stürzte am Pistenrand und schlitterte ein Stück nach links in das flache, laut Polizei derzeit mit nur wenig Schnee bedeckte, plattige Felsgelände.

Der Aufprall war so heftig, dass der Skihelm zerbrach. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu. Es wurde von seiner Mutter, Pistenrettern und einem Notarzt erstversorgt. Aufgrund des böigen Windes konnte der Helikopter anfangs nicht direkt an der Unfallstelle landen, weshalb der Notarzt mit einem Motorschlitten zur Einsatzstelle gebracht wurde. Schließlich brachte der Hubschrauber Martin 3 den Buben in ein Spital, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.