Silvester mit Rekordtemperatur im Salzkammergut

Mit einer mittleren Temperatur von 1,5 Grad sei der Dezember um rund ein Grad wärmer ausgefallen als das langjährige Mittel, berichtet der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter, Chef der METEO-data GmbH, in seiner bereits traditionellen Monatsbilanz. "Zwar waren die ersten drei Wochen von meist winterlichem Wetter geprägt, jedoch fiel das Weihnachtstauwetter ab dem 22. Dezember dermaßen mild aus, dass der erste meteorologische Wintermonat tatsächlich etwas wärmer war als normalerweise üblich."

Laut Brandstätter begann der Dezember mit für die Jahreszeit typischem nasskalten Wetter. Zwischen dem 9. und 21. Dezember zeigte sich dann der Winter von seiner kalten Seite mit Schneefällen und teils strengen Nachtfrösten. Am 13. Dezember wurde dabei in Seewalchen ein Tiefstwert von minus 12,8 Grad verzeichnet. Am 17. Dezember lag dort auch die höchste Schneedecke mit rund zehn Zentimetern. Durchschnittlich fiel etwa ein Viertel weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. In Seewalchen betrug die gesamte Monatsmenge 57 Millimeter, wobei am 23. Dezember die höchste Tagesmenge mit 13,5 Millimeter verzeichnet wurde. In Bad Ischl wurden am selben Tag 24 Millimeter gemessen, in Mondsee sogar 30. Mit durchschnittlich 50 Sonnenstunden wurde das langjährige Mittel etwa zu 80 Prozent erfüllt.

Brandstätters Prognose: "Nachdem das Jahr 2022 relativ mild und wechselhaft endete, ist von Winterwetter auch Anfang Jänner nichts zu sehen. Die Modelle deuten zurzeit eher auf eine Fortführung des erheblich zu milden Wetters hin, aber der Winter ist ja noch lang, und somit besteht für alle Skifreunde noch Hoffnung."

