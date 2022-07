Schwerverletzter lag auf der Straße: Polizei bittet um Hinweise

Ein Unfall entlang der L536 gibt der Polizei in Vorchdorf Rätsel auf. Als ein Lkw-Lenker bei der Fahrt Richtung Pettenbach an einem 69-Jährigen vorbeifuhr, ging dieser auf dem Gehsteig. Beim Blick in den Rückspiegel lag der Fußgänger plötzlich auf der Straße. Der Mann aus dem Bezirk Gmunden wies schwere Verletzungen auf, er wurde ins Krankenhaus gebracht.

"Der Unfallhergang ist noch unklar, da nicht bekannt ist weshalb der 69-Jährige zu Sturz kam", teilte die Landespolizeidirektion mit. Eine Kollision zwischen dem Lkw und dem Fußgänger schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. Zeugen konnten bislang keine ausfindig gemacht werden.

Wer dabei helfen kann, den Unfall zu klären, möge sich bei der Polizei in Vorchdorf unter der Telefonnummer +4359133 4111 melden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr.