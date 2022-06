"Schreiben unter Sternen" am Attersee: Gastautoren stehen fest

Zum zweiten Mal haben der Tourismusverband Attersee-Attergau und der Seewalchener Buchhändler Erich Weidinger Autorinnen und Autoren im gesamten deutschsprachigen Raum aufgerufen, sich für einen kreativen Sommeraufenthalt am Attersee zu bewerben. "Schreiben unter Sternen" heißt die Aktion und sie bezieht sich auf den zertifizierten Sternenpark zwischen Attersee und Traunsee.

Nach Sichtung der Einreichungen wurden Heidi Rehn und Heinz Janisch ausgewählt. Die beiden renommierten Persönlichkeiten konnten die Jury von sich überzeugen und werden vom 25. September bis 9. Oktober 2022 am Attersee wohnen und schreiben.

Bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren wurde bewusst auf unterschiedliche Genres geachtet. Die Belletristikerin Heidi Rehn wird laut eigenen Angaben an ihrem neuen Romanprojekt über die späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre arbeiten. Der München-Roman endet mit der Olympiade 1972. Die 55-Jährige, die selbst in der bayerischen Landeshauptstadt lebt, hat bereits mehr als zehn Bücher veröffentlicht und schreibt bevorzugt historische Kriminalromane.

Heidi Rehn (55) Bild: OÖN/Knoll

Der Wiener Ö1-Redakteur Heinz Janisch (62) ist ein vielfach ausgezeichneter Kinderbuchautor. Er möchte, dass der achte Band seiner Detektivreihe "Ein Fall für Jaromir" am Attersee spielt. (Der siebte Band "Das Geheimnis der Füchse" erscheint in diesem Herbst.)

Heinz Janisch (62) Bild: OÖN/Friedrich

Lesungen sind geplant

Rehn und Janisch werden in der Weyregger Privatpension Huber ("Die Brennerin") logieren und während ihres Aufenthalts mit allem versorgt, was sie brauchen. "Es wird auch Lesungen geben", sagt Tourismusdirektorin Angelina Eggl. "Wir möchten, dass die beiden hier am Attersee für die literarisch interessierte Öffentlichkeit spürbar sind." (ebra)