Schon mehr als 500 Dächer im Bezirk Gmunden vom Schnee befreit

GMUNDEN. Seit Donnerstag kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehren des Bezirkes und zahlreiche Katastrophenzüge des Landes gegen die Schneemassen im Bezirk Gmunden an.

Bild: FF Scharnstein

Hauptsächlich betroffen waren die Gemeinden Altmünster, Ebensee, Bad Goisern, Obertraun und Gosau. Am Dienstag zog das Bezirksfeuerwehrkommando Gmunden in einer Aussendung eine erste Bilanz über die Schneeeinsätze.

In Altmünster mussten die vier Feuerwehren und etliche Nachbarwehren bereits mehr als 150 Einsatzadressen abarbeiten. Vor allem Neukirchen war hier stark betroffen. Die Großalm Landesstraße musste immer wieder gesperrt werden, da Lkw hängenblieben oder Bäume umstürzten.

In Ebensee war die B145 tagelang wegen Lawinengefahr gesperrt. Eine Sprengung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Drei Tage lang waren knapp 600 Feuerwehrmänner und -Frauen und rund 100 Soldaten des Bundesheeres im Einsatz, um eine rund 35.000 Quadratmeter große Halle vom Schnee zu befreien. Dabei wurden alleine in den ersten drei Tagen rund 24.000 Kubikmeter Schnee vom Dach geschaufelt.

Die Gemeinde Bad Goisern war im südlichen Bereich des Bezirkes die erste Gemeinde, in der es vermehrt Einsätze mit Schneedruck gegeben hat. Vor allem der Pötschenpaß musste immer wieder für den Verkehr gesperrt werden, da Bäume der Last des Schnees nicht mehr standhielten und abbrachen. Mit einem Hubschrauber des Bundesheeres gelang es, den Schnee von den Bäumen zu blasen. Dies wurde auch in Altmünster gemacht.

Obertraun war wie Hallstatt vorübergehend nur noch mit dem Schiff erreichbar. Auch die ÖBB mussten den Betrieb auf der Bahnlinie teilweise einstellen. Am Samstag wurden die örtlichen Einsatzkräfte von einem Katastrophenzug aus dem Abschnitt Bad Ischl unterstützt.

Gosau hat es am schwersten getroffen. Seit Tagen ist die Verbindung zw. Gosau und Gosaumühle gesperrt. Zeitweise war auch die Verbindung über Abtenau (Bundesland Salzburg) geschlossen. Seit Samstag sind täglich bis zu zwei Katastrophenzüge aus Oberösterreich zusätzlich in Gosau im Einsatz. Ein Ende bzw. eine Erleichterung der Situation in Gosau wird bis Mittwoch erwartet.

Die Prognosen der vereinzelten Wetterinstitute versprechen ab Dienstagabend Besserung, was sich allgemein positiv auf die Lage auswirken wird, wie man beim Bezirksfeuerwehrkommando ausgeht.

