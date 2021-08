Rollstuhl überhitzte - Bergretter mussten aushelfen

Der 47-jährige Wiener war gegen 15.30 Uhr mit seinem elektrischen Rollstuhl am Grünberg in Gmunden auf der Forststraße Richtung Laudachsee unterwegs. Er wurde von seiner 21-jährigen Betreuerin begleitet. Auf einem bergaufführenden Stück der Forststraße war der elektrische Rollstuhl, vermutlich wegen Überhitzung, nicht mehr funktionstüchtig. Wegen des hohen Gewichts des Rollstuhles von rund 160 Kilogramm war auch ein Schieben nicht mehr möglich. Die alarmierte Bergrettung Gmunden und die Alpinpolizei Gmunden fuhren mit zwei Fahrzeugen zu der Örtlichkeit. Der 47-Jährige, seine Begleiterin und der Rollstuhl konnten so wohlauf ins Tal gefahren werden, wo sie ihre Rückreise mit dem Zug nach Wien antreten konnten.