Riesiges Sonnenkraftwerk auf Gmundner Fabriksdach

Für rund 250.000 Euro entsteht auf dem Dach des erfolgreichen Gmundner Schmelzofen-Erzeugers Rauch Furnace Technology in diesen Tagen eine riesige Photovoltaikanlage. Das Sonnenkraftwerk wird eine Leistung von rund 200 Kilowatt haben und die Ökobilanz des Unternehmens deutlich verbessern. "Wir denken seit Jahren über möglichst sinnvolle Beiträge zum Klimaschutz nach", sagt CEO Peter Rauch. "Es geht darum, wie wir unsere Produkte, aber auch unsere Produktion nachhaltiger gestalten können."

Das 1975 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert Schmelzöfen für Nicht-Eisenmetalle wie Magnesium, Zink oder Aluminium, die beispielsweise von Zulieferern der Automobilindustrie benötigt werden. Dort helfen Teile aus Leichtmetallen, Treibstoff zu sparen. Aktuell beschäftigt Rauch 68 Mitarbeiter und unterhält Repräsentationen in den USA, Kanada, China, Japan, Indien und Korea.

Die elektrische Energie, die das mittelständische Familienunternehmen künftig auf seinem Firmendach produziert, wird direkt in der Produktion eingesetzt. Damit verbessert das Unternehmen in diesem Bereich sowohl die Kostensituation als auch seine CO2-Bilanz. "Langfristig wird sich die Investition doppelt rechnen", sagt Rauch. "Für das Klima früher, für unser Unternehmen nach etwa sieben Jahren." In dieser Zeit sollen sich die Investitionskosten auch rein ökonomisch amortisiert haben. Gleichzeitig entstehen am Werksgelände E-Tankstellen für Kunden und Mitarbeiter.