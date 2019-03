Pinsdorfer Bürgerinitiative kämpft für Tempo-30-Zone im Ortszentrum

PINSDORF. Laakirchen hat eine, Ohlsdorf hat eine und Gschwandt hat ebenfalls eine. Immer mehr Gemeinden setzen auf Tempo-30-Zonen, um in den Ortszentren eine Verkehrsberuhigung zu erzielen.

Walter Munninger (re.) und seine Mitstreiter fordern eine Verkehrsberuhigung im Ortszentrum. Bild: Edmund Brandner (OÖN)

In Pinsdorf wehrt sich die "Bürgerinitiative 5240" bereits seit Jahren gegen die zunehmende Belastung durch Autos und fordert jetzt ebenfalls eine Geschwindigkeitsreduktion auf maximal 30 oder 40 km/h. Auch deshalb, weil rund ein Drittel der Lenker ohnehin schneller fährt als die derzeit erlaubten 50 km/h.

Durchzugsverkehr rausdrängen

"Direkt an der Ortsdurchfahrt werden in nächster Zeit viele zusätzliche Wohnungen errichtet", sagt Walter Munninger, Sprecher der Initiative. "Außerdem kommt auch eine Außenstelle des Landespflegezentrums Cumberland ins Ortszentrum. Das sind doch alles Argumente, die für eine Tempo-30-Zone sprechen." Die Mitglieder der Initiative glauben darüber hinaus, dass der Durchzugsverkehr durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom Ortszentrum auf die B 145 gedrängt werden könnte.

Doch die Gemeindeführung hat das Ansinnen bisher zurückgewiesen. Die anderen Gemeinden hätten ihre 30-km/h-Schilder im Bereich von Schulen und Kindergärten aufgestellt, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Dieter Helms (SPÖ) an die Initiative. In Pinsdorf handle es sich aber um eine "Hauptverkehrsader" abseits von Schulen und Kindergärten. Auch aufgrund von Verkehrszählungen und der äußerst geringen Unfallzahlen sei eine verschärfte Geschwindigkeitsreduktion nicht nötig.

Allerdings denken die Mitglieder des Verkehrsausschusses darüber nach, die Mehrzweckstreifen für Fahrräder von der Gmundner Straße durch das Ortszentrum zu verlängern. Allerdings nur, wenn die finanziellen Mittel dafür vorhanden seien.

