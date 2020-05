Mit Rasenmäher-Traktor überschlagen: Mann schwer verletzt

Der 68-Jährige aus dem Bezirk Gmunden hatte am Samstagnachmittag eine abschüssige Wiese vor einem Wohnhaus in der Ortschaft Edt gemäht. Vermutlich ausgelöst durch eine Bodenwelle knickte der Rasenmäher ein und überschlug sich mehrere Male. Nach zehn Meter kam das Gefährt zu stehen und begrub den Mann unter sich. Der schwer verletzte Pensionist konnte sich noch etwa 30 Meter steil bergauf zum Haus schleppen, wo er von Bekannten gefunden wurde. Diese alarmierten die Rettung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Gmunden gebracht.

