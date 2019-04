Leistbares Wohnen: Attersee will Spekulanten einen Riegel vorschieben

ATTERSEE. Bürgermeister Walter Kastinger fährt restriktiven Kurs: "Das schmeckt einigen gar nicht".

Die hohen Grundstückspreise machen es Einheimischen nicht einfach, in Attersee ein Eigenheim zu errichten. Bild: Wodicka

Ein Einfamilienhaus in Attersee um 1,4 Millionen Euro, ein 814 Quadratmeter großer Baugrund in Seewalchen um 261.700 Euro oder eine Villa in Unterach um knapp 6,3 Millionen Euro – die Immobilienpreise in bester Lage am Attersee sind für die meisten Einheimischen unerschwinglich geworden. Die Gemeinde Attersee ist jetzt bemüht, den Preissteigerungen einen Riegel vorzuschieben. Die Kommune mit einem Zweitwohnsitzanteil von mehr als 50 Prozent kämpft seit Jahren nicht nur mit den hohen Grundstückspreisen, sondern auch mit einem Baulandüberhang. Bürgermeister Walter Kastinger (SP) führt das nicht zuletzt auf Grundstücksspekulationen zurück.

Attersee geht seit drei Jahren recht restriktiv bei Neuwidmungen von Bauland vor. Die Gemeinde verordnet dabei eine Frist für eine Bebauungspflicht, außerdem dürfen nur noch Hauptwohnsitze begründet werden.

Sonderpreis für Einheimische

Viel verspricht sich Bürgermeister Kastinger von einer Maßnahme, die von Widmungswerbern skeptisch betrachtet wird: Zur Schaffung von leistbarem Wohnen kann die Gemeinde vom Grundstücksbesitzer verlangen, dass die Hälfte der Umwidmungsfläche zum halben Verkehrswert an Einheimische verkauft werden muss. "Das schmeckt einigen gar nicht", sagt der Attersee-Ortschef den OÖN.

Kastinger stellt zumindest ein Stocken von Widmungsanträgen fest. Der Baulandüberhang ist zuletzt von 50 auf 20 Prozent gesunken. Ob sich dadurch die Einheimischen tatsächlich leichter ein Grundstück zum Bauen leisten können, ist aber noch nicht absehbar. "Wir machen das erst seit drei Jahren, das ist noch zu kurz, um aussagekräftige Erfahrungen zu haben." Er ist aber fest davon überzeugt, dass dies der einzige Weg ist, um explodierende Immobilienpreise in seiner Gemeinde eindämmen zu können.

"Man hätte das schon vor 40 Jahren machen müssen", trauert der Atterseer Bürgermeister vertanen Chancen in der Vergangenheit nach. Dass jetzt die Grundstückspreise wieder in neue Höhen emporschnellen, führt Kastinger nicht so sehr auf die hohe Zahl der Zweitwohnsitze zurück, sondern auf den aktuell niedrigen Zinssatz. "Investoren und Spekulanten nutzen das aus."

"Achtung, Falle"

Zum Thema „Wohnen“ informieren Arbeiterkammer Oberösterreich und OÖNachrichten in der Reihe „Achtung, Falle“ bei einer großen Infoveranstaltung am 17. Juni um 18 Uhr im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter mitglieder@akooe.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema