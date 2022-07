Kritik an Mondsees Bürgermeister

Heftige Kritik musste Mondsees Bürgermeister Josef Wendtner (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstecken. Der Gemeinderat Jürgen Prasse (Liste Pulmo) verlas einen offenen Brief, den er gemeinsam mit den Grünen, der SPÖ und den Neos verfasst hatte und in dem Wendtner schwere Verfehlungen im Umgang mit Gemeindemitarbeitern vorgeworfen wurden.

In der knapp dreijährigen Amtszeit Wendtners verließen bereits sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gemeindeamt. Der Konflikt mit einer ehemaligen Amtsleiterin endete in einem Rechtsstreit, der die Gemeinde teuer zu stehen kam. Ihre Nachfolgerin verweigerte gleich den Dienstantritt.

Aus Sicht von Wendtners Kritiker, die ihm immerhin "Fleiß und Engagement" zusprechen, trägt der Bürgermeister die Verantwortung dafür. Wendtner fehle der "Wille zur allumfassenden Informationsweitergabe und damit die Bereitschaft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit". Ursprünglich hatten die Kritiker geplant, Wendtner zum Rücktritt aufzufordern. Nun spricht man davon, ihm "die Rute ins Fenster" gestellt zu haben.

Wendtner selbst wies während der Sitzung die Vorwürfe zurück. Für eine Stellungnahme war er gestern nicht erreichbar. Unmittelbar nach der Sitzung trat der Bürgermeister einen mehrwöchigen Urlaub an. (ebra)