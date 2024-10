Die "verrückten Perner-Brüder" rasten einmal quer durch Mexiko

Es gibt Dinge, die will man einmal im Leben machen. Für die beiden Brüder Augustin (59) und Hubert Perner (62) aus Unterach ist das die Teilnahme an der Carrera Panamericana, einem legendären Autorennen quer durch Mexiko – oder wie andere sagen: der Rallye der Verrückten. Die Strecke führt in sieben Tagen 4500 Kilometer auf öffentlichen Straßen quer durch mexikanische Dschungel und Wüsten, über spektakuläre Pässe und stets vorbei an jubelnden Menschenmassen.