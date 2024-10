Andrea Hartinger, Koordinatorin des Mobilen Hospizes in Ried

Was Friedhöfe bedeuten können, wie viel Trauer „normal“ ist, was beim Trauerprozess hilft und wo man Unterstützung bekommt – all das ist Inhalt dieses Themenschwerpunkts. Eine Trauerrednerin, eine Seelsorgerin und eine Vertreterin des Mobilen Hospizes geben Ratschläge und teilen ihre Gedanken.