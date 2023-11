Vom starken Schneefall "überrascht": Junger Berliner aus Totem Gebirge gerettet

Markus Raich zerbrach sich den Kopf. Eineinhalb Meter Neuschnee, grundlos, erhebliche Lawinengefahr. Der schnellste Weg über die Lahngangseen ist bei diesen Bedingungen eigentlich keine Option. "Wir haben uns dann entschieden, trotzdem aufzubrechen. Aber eines war klar: Wird es zu gefährlich, drehen wir um", sagt der Ortsstellen- und Einsatzleiter der Bergrettung Ausseerland.

Die Überschreitung des Toten Gebirges ist eine wundervolle Sache. Im Sommer zu Fuß, im Frühling auf Skiern. Ein junger Berliner hatte sich allerdings für eine Variante entschieden, die fast zwangsweise mit einem Notruf enden muss: Ein Start bei prognostiziertem Wintereinbruch, begleitet von stürmischem Wind. In Schneeschuhen.

Am Mittwoch war der Deutsche mit dem Zug von Berlin nach Bad Ischl gereist und Richtung Ischlerhütte aufgestiegen. Dort hatte er die erste Nacht in einem Zelt im Wald verbracht. Am Donnerstag, einem strahlend schönen Spätherbsttag, schaffte er es noch in den Bereich zwischen Wildensee und Appel-Haus. Auch dort verbrachte er die Nacht in Zelt und Schlafsack.

"Ich komm schon irgendwie runter"

Im Laufe des Freitag erreichte das lange vorhergesagte "Tief Niklas" das Salzkammergut. Der starke Regen ging bereits ab einer Seehöhe von 800 Metern in Schneefall über. Auf dem Weg in Richtung Pühringerhütte geriet der Berliner in ein Schneebrett und rief seinen Vater in Deutschland an. Er wolle abwarten, bis "das mit dem Schnee vergeht" und dann in Richtung Hinterstoder weitergehen, sagte er ihm. Die Nacht verbrachte er schließlich in der Elmgrube.

In der Nacht hatte es weitergeschneit, bis zu eineinhalb Meter waren insgesamt zusammengekommen. Wieder rief er seinen Vater an, dem in Berlin schließlich der Geduldsfaden riss. Er alarmierte die Bergrettung in Österreich.

Den Rettern sagte der Schneeschuhwanderer, es sei "überraschend viel Schnee gekommen", sein "Wetterbericht" habe ihm das so nicht gesagt. Er werde aber schon irgendwie nach Hinterstoder kommen.

"Er hat nicht ganz verstanden, dass sein Vater eine Rettung organisiert hat", sagt Markus Raich, der den Einsatz schließlich übernahm. "Ich habe ihm gesagt, dass er genau dort bleiben soll, wo er ist. Wir kommen", sagt der Bergretter.

Polizeihubschrauber musste umdrehen

Der angeforderte Polizeihubschrauber musste bereits vor Pürgg umdrehen, der Wind gab ihm keine Chance. Schließlich machten sich 14 Bergretter und zwei Alpinpolizisten auf den Weg. "Wir sind über die Lahngangseen aufgestiegen, da geht man im Winter wegen der Lawinengefahr eigentlich nicht", sagt Raich. Für den Weg, der im Sommer zwei Stunden beansprucht, brauchten die Bergretter fünf. "Der Schnee war total grundlos, es war saudeppert zum Gehen, wir haben richtig lange gebraucht", sagt Raich.

"Ah cool, die ganze Mannschaft kommt mich holen", sagt der junge Berliner als die Bergretter eintrafen. Er hatte den Ernst der Lage noch immer nicht ganz verstanden. Gesichert brachten ihn die Ausseer zurück ins Tal.

"Er hat sich unten bei einem warmen Tee dann bedankt. Wir sind froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ich glaube, es war ihm einfach nicht bewusst, in welche Lage er sich gebracht hat", sagt Raich.

Erinnerungen an Dezember 2018

Bei Raich und seinen Kollegen kamen während des Einsatzes Erinnerungen an den 30. Dezember 2018 hoch. Damals wollten sieben tschechische Alpinisten bei Sturm und Schneefall über die Trisselwand Richtung Appelhaus gelangen. 58 Bergretter folgten, um sie zu retten. Eine Aufarbeitung der Geschehnisse lesen Sie hier.

