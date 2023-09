Hoffnung auf Neustart für Gaißau-Hintersee

Eine neue Gesellschaft will den insolventen Bergbahnen ein neues Leben einhauchen.

In diesen Tagen entscheidet es sich, ob das Skigebiet Gaißau-Hintersee eine Zukunft hat. Die GH Projektentwicklung GmbH. will die insolventen Bergbahnen kaufen und zu neuem Leben erwecken. "Der Vertrag wird in Kürze unterfertigt sein", hat der Masseverwalter den Salzburger Nachrichten bestätigt. Damit lebt die Hoffnung, dass ein Neustart des kleinen Skigebiets im Südwesten des Bezirks Vöcklabruck gelingen kann.

Das Skigebiet liegt zwischen 750 und 1567 Metern Seehöhe und war von den schneearmen Winter der vergangenen Jahre arg gebeutelt worden. Seit Jahren ist das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten. 2016 übernahm ein ominöser Chinese den Betrieb, der 2017 Insolvenz anmelden musste. Der nächste "Retter" musste im Jahr darauf erneut zum Konkursgericht.

Jetzt keimt die Hoffnung, dass die neue Gesellschaft einen Neustart schafft. Die vier Partner sind die Schnaitmann Holz GmbH aus Krispl, die Harlander Baumanagement GmbH. aus Schwarzach, die Böckl Baugeräteverleih GmbH. aus St. Gilgen und eine Privatperson. In den nächsten Tagen wollen sie die Bergbahnen um einen Kaufpreis im unteren sechsstelligen Bereich übernehmen. "Wir wollen in der Region auf jeden Fall etwas entwickeln", sagt Geschäftsführer Andreas Schnaitmann.

