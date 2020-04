Gottesdienste live übertragen

Auch die Gottesdienste am Palmsonntag und Ostersonntag sind auf diese Weise jeweils ab 9.30 Uhr zu erleben. Wer seinen Palmbuschen weihen lassen möchte, kann ihn am Freitag – versehen mit einem Namenskärtchen – in der Kirche hinterlegen und am Samstagnachmittag wieder abholen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.