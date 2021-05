Gelber Sack wird per Pferd abgeholt

Die Energie AG Umwelt Service geht heuer in das zehnte Jahr, in dem die Gelben Säcke in der steirischen Salzkammergut-Gemeinde nicht mehr mit dem Lkw, sondern mit Pferden abgeholt werden. Gemeinsam mit einem regionalen Pferdefuhrwerksunternehmen sammelt die Energie AG in einem Rhythmus von acht Wochen mehr als 1600 Säcke ein, was in etwa vier Tonnen Kunststoff- und Leichtverpackungen entspricht.

Dass die Sammlung mit dem Pferdefuhrwerk gut fürs Klima ist, beweist auch die CO2-Bilanz: In den vergangenen Jahren konnten auf diese Weise mehr als zwei Tonnen CO2 eingespart werden.