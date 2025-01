Frankenburg ging mit einem großen Silvesterfest in sein Jubiläumsjahr

Zum ersten Mal in der Geschichte Frankenburgs wurde der Jahreswechsel mit einem großen Fest auf dem Marktplatz gefeiert. Es gab musikalische Auftritte und ein Hüttendorf rund um den Marktbrunnen und Kulinarik für jeden Geschmack. Um 23 Uhr schaltete Bürgermeister Norbert Weber den Marktbrunnen um, sodass aus diesem Wein und Prosecco floss. Um Mitternacht läuteten alle Glocken, und der Donauwalzer wurde eingespielt. Die vielen Hunderten Besucher waren sich am Ende einig: Das erstmalige gemeinsame Feiern des Jahreswechsels war rundum gelungen – und sollte eine fixe Einrichtung werden.

Gefeiert wird heuer aber ohnehin noch viel, denn 2025 ist ein Jahr der Jahrestage: Vor 400 Jahren fand das Blutgericht am Haushamerfeld statt, vor 100 Jahren gab es in Erinnerung daran erstmals das Würfelspiel als Theaterstück, die Trachtenmusik wird heuer 150 Jahre alt und der TSV Frankenburg 75 Jahre. Und weil die Frankenburger schon so am Feiern sind, nehmen sie „400 + 4 Jahre Markterhebung“ auch noch mit.

