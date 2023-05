Feuerwehr-Mekka Weyregg

In gut zwei Wochen, am Samstag, 27. Mai, findet in Weyregg ein ganztägiger Bewerb statt, an dem Feuerwehrleute aus dem gesamten Bezirk Vöcklabruck teilnehmen werden. Alexander Gebetsroither, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weyregg, erwartet an die 300 Bewerbsgruppen mit je neun bis zehn Mitgliedern – in Summe also nahezu 3000 Leute. "Das sind aber nur die Teilnehmer, da sind die Zuschauer noch nicht mit eingerechnet", sagt Gebetsroither.

Eine Konsequenz aus dem Großbewerb, bei dem es darum geht, auf einer genormten, mit einigen Hindernissen gespickten Strecke möglichst schnell spezielle Anforderungen und Aufgaben zu erfüllen: An jenem Samstag muss die durch das Ortsgebiet von Weyregg führende Seeleiten-Straße (B152) im Zentrum von 7 bis 18 Uhr zur Gänze gesperrt werden. Hätte man die Großveranstaltung nicht anderswo austragen können? Kommandant Gebetsroither verneint: "Wir haben keine so lange gerade Laufbahn, dass wir sagen könnten: Machen wir es woanders. Darum findet es auf der Hauptstraße statt." Für Pkw wird es lokale Umleitungen geben, der an Samstagen meist ohnehin überschaubare Lkw- und Bus-Verkehr muss großräumig über die B151 auf der westlichen Seite des Attersees ausweichen.

Am Sonntag, 28. Mai, ist Bezirkseinsatzkräfte- und Zivilschutztag in Weyregg. Zu sehen sein werden fünf Fahrzeuge des Bundesheeres samt Panzer sowie ein Hubschrauber des Innenministeriums. Weiters präsentieren sich Feuerwehren mit Drehleiter, Hubsteiger und Kran, Wasserrettung und Bergrettung. "Alle Einsatzorganisationen, die es in Oberösterreich gibt, sind da vertreten", sagt Gebetsroither. "Wenn das Wetter passt, erwarten wir auch dazu 5000 bis 6000 Leute." An diesem Tag wird die Straße übrigens nicht gesperrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weyregg am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.