Familie verkaufte Basteleien und spendete Taschengeld zugunsten der Lebenshilfe

Soziales Engagement als Familienprojekt zeigte die Familie Hauser aus Frankenmarkt, die nach wochenlangen Vorbereitungen am Silvestertag eine Spende für die Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt erwirtschaften konnte. Aufgestockt durch Spenden aus dem Taschengeld der Kinder konnten nun 912 Euro übergeben werden.

Bereits Wochen vor dem Jahreswechsel hatten Gerhard, Elisabeth, Michael (15), Julian (11) und Hannah (9) gebastelt, gedrechselt, kleine Kunstwerke erstellt und schließlich Getränke und Speisen vorbereitet, die beim Nachbarschafts- und Freundestreffen am 31. Dezember gegen eine Spende angeboten wurden. So wurden am letzten Tag des Jahres 2022 Menschen mit Beeinträchtigung in den Fokus gestellt. Nachdem die Kinder einen Teil ihres Taschengeldes in das Spendenkörbchen steckten, kam ein Betrag von 912 Euro zusammen.

Soziales Familienprojekt

"Wir wollten soziales Engagement gemeinsam in der Familie leben", erklärte Familie Hauser bei der kürzlich stattgefundenen Spendenübergabe in der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt. So war entschieden worden, am letzten Tag des Jahres 2022 Menschen mit Beeinträchtigung in den Fokus zu stellen – bereits zum zweiten Mal. Denn auch vor zwei Jahren hatten sie in dieser Form Spenden erzielt – diesmal konnten sie ihr Engagement aus finanzieller Sicht sogar mehr als verdoppeln.

Bei einer Hausführung lernte Familie Hauser die Lebenshilfe-Werkstätte kennen. Sie waren beeindruckt von den Angeboten und Tätigkeiten der Beschäftigten. "Wir sehen, dass unsere Spende sinnvoll angelegt ist, und sind über die Angebote in der Werkstätte überrascht", so Elisabeth Hauser bei der Werkstättenführung.

Arbeitsgruppenobfrau Ernestine Rosenkranz und ihr Stellvertreter Gottfried Heiml bedankten sich für die Spende.

