Eklat bei Feuerwehrvollversammlung in Goisern

BAD GOISERN. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau fühlt sich bei Einsätzen von den größeren Feuerwehren im Ort übergangen.

Kommandant Christian Ruschitzka-Scheutz warf alles hin. Bild: OÖN/Unterberger

Seit 125 Jahren hat der Goiserer Ortsteil Ramsau eine kleine Feuerwehr. Deren Tage könnten aber gezählt sein. Bei der jüngsten Vollversammlung am Freitag trat das Kommando aus Protest geschlossen zurück. Seither ist die Feuerwehr Ramsau führungslos.

Es ist der Höhepunkt eines Konflikts, der seit langem schwelt. Kommandant Christian Ruschitzka-Scheutz klagt darüber, dass seine kleine Feuerwehr bei Einsätzen von der größeren Freiwilligen Feuerwehr Bad Goisern übergangen und mitunter sogar heimgeschickt werde. Ruschitzka vermutet dahinter auch finanzielle Gründe und "Freunderlwirtschaft", weil die Feuerwehr bei technischen Einsätzen Kosten verrechnet.

Außerhalb des Ortsteils Ramsau ist die Sichtweise allerdings ganz anders. Bezirkskommandant Stefan Schiendorfer warf Ruschitzka bereits bei einer turbulenten Vollversammlung im vergangenen Jahr vor, Lügen zu verbreiten.

Wenige Leute, kaum Schulungen

Aus Sicht von Schiendorfer – aber auch von Bürgermeister Peter Ellmer – nimmt sich die Feuerwehr Ramsau auch selbst aus dem Spiel. Ihre wenigen Mitglieder würden kaum Lehrgänge besuchen. Truppführerlehrgänge würden seit Jahren nicht mehr belegt. "Wenn die Feuerwehr Ramsau mit vier Mann ausrückt, darf sie nicht böse sein, wenn andere das Kommando übernehmen", sagt Bürgermeister Ellmer.

Wobei er die Führungsrolle bei Einsätzen ohnehin generell bei den beiden großen Feuerwehren (Bad Goisern, St. Agatha) sieht. "Die sind gut ausgerüstet und schlagkräftig", so Ellmer. "Die kleineren Feuerwehren sind ebenso wichtig, aber wir brauchen sie in der zweiten Welle. Zum Beispiel wenn bei Löscharbeiten die Wasserversorgung sichergestellt werden muss." Ellmer bedauert deshalb, "dass die Zukunft der Feuerwehr Ramsau an einem seidenen Faden hängt".

Aus Sicht von Christian Ruschitzka-Scheutz liegt der Ball jetzt beim Bürgermeister. "Ich kann warten", sagt er. "Solange wir kein Kommando haben, ist laut Gesetz Ellmer für uns verantwortlich. Von meinen Kameraden übernimmt keiner das Kommando." Außerdem habe er die Angelegenheit einem Rechtsanwalt übergeben, so Ruschitzka.

Bürgermeister Ellmer hingegen setzt auf weitere Gespräche. "Ich hoffe, dass wir mit weniger Emotionen noch einen gemeinsamen Weg finden", sagt er. "Sonst sehe ich für die Feuerwehr Ramsau schwarz."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema