Ein Strandsport im Schnee brachte Unteracher Gold

UNTERACH AM ATTERSEE, AURACH AM HONGAR. Florian Schnetzers Team siegte bei der Snowvolleyball World Tour

Da freut sich einer ganz besonders: Flo Schnetzer (Mitte) mit seiner souverän erkämpften Goldmedaille. Bild: privat

Der aus Unterach stammende Volleyballer Florian Schnetzer stellte innerhalb einer Woche sein außerordentlich vielseitiges Talent unter Beweis: drei Turniere, drei Untergründe, dreimal zumindest der Einzug in die Vorschlussrunde.

Am vorvergangenen Wochenende erreichte er auf Sand und bei 40 Grad im Schatten mit seinem aus Kremsmünster stammenden Partner Peter Eglseer den vierten Platz beim 2-Stern-Beachturnier in Kambodscha, am Mittwoch der Vorwoche war er im österreichischen Meisterschaftseinsatz beim spannenden Halbfinalspiel in der Rieder Messehalle mit der Mannschaft des UVC Ried bei Raumtemperatur, und am jüngsten Wochenende holte Flo mit Alexander Huber, Christoph Dressler und Martin Streitfellner bei Schnee und Sonnenschein den Turniersieg auf der Snowvolleyball World Tour in Wagrain (Pongau).

„Der Untergrund ist härter, der Ball weicher und die Temperaturen können ganz schön eisig werden“, sagt Schnetzer. „Nicht heuer in Wagrain: Traumwetter und Traumstimmung bei Spielen vor atemberaubender Bergkulisse.“

Nach dem Gewinn der Vorrundengruppe und des Viertelfinales gegen die brasilianischen Olympia-Medaillengewinner Giba und Marcio gewann das Österreich-Quartett mit Flo Schnetzer auch das Halbfinale gegen Russland und stand im Endspiel gegen Team Klagenfurt. Resultat: 2:0 für den Unteracher und seine Mitstreiter – Premierengold auf der ersten FIVB Snowvolleyball World Tour.

Das einzige bei dieser Großveranstaltung angetretene österreichische Frauenteam mit der Auracherin Valerie Teufl landete auf dem neunten Platz.

