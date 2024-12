Die Traunseetram überspringt in diesem Jahr die Millionen-Grenze

Die Traunseetram fährt in die richtige Richtung – zumindest, was die Anzahl der Fahrgäste betrifft. Waren es im ersten Jahr des Bestehens noch 712.000, die in einer der Garnituren Platz nahmen, stieg die Zahl im vergangenen Jahr bereits auf 912.000.

Noch im April hatte Günter Neumann, Geschäftsführer von Stern & Hafferl Verkehr, angekündigt, dass das erklärte Ziel für 2024 der"millionste Fahrgast" sei. Und bereits in dieser Woche war es so weit: "Ich habe die Tram sehr gerne und mich freut das wahnsinnig, dass ausgerechnet ich der millionste Fahrgast bin", sagte die Gmundnerin "Vroni", nachdem sie von Neumann, Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) überrascht wurde. Es sei einfach "herrlich", dass man nur einsteigen brauche "und es geht schon los". Erst vor wenigen Tagen wurde das Fahrplanangebot erneut um Kurse am Wochenende erweitert. In Summe sind je nach Richtung nun sechs bis sieben neue Verbindungen auf der Gesamtstrecke unterwegs.

"Die Frequenz unserer Tram erhöht sich sukzessive und konstant, Gmunden zählt in puncto öffentlicher Mobilität zu den innovativsten und zukunftsorientiertesten Städten in ganz Oberösterreich", sagte Krapf.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

