Die Postalm feiert in diesen Winter fröhliche Urständ

An diesem Wochenende finden internationale Schlittenhunderennen statt.

Totgesagte leben länger – wenn nur genug Schnee fällt. Vor einem Jahr stand der Winterpark Postalm vor dem Ruin. Das kleine Wintersportgebiet auf dem Hochplateau über dem Wolfgangsee geriet in Liquiditätsprobleme, als zu Weihnachten die weiße Pracht dahinschmolz und der Winter wochenlang ausfiel. Geschäftsführer und Miteigentümer Linus Pilar musste die Notbremse ziehen und leitete ein gerichtliches Sanierungsverfahren ein. Die Grundstückseigentümer verzichteten auf einen Teil der Pacht und retteten die Postalm damit.

In diesem Winter werden alle Beteiligten belohnt: Dank guter Schneelage floriert der Winterpark. "In den Weihnachtsferien zählten wir rund 14.000 Skifahrerinnen und Skifahrer", sagt Pilar. An manchen Tagen habe es mehr als 2000 Gäste – darunter Langläufer, Wanderer, Rodler und Tourengeher – auf die Postalm gezogen.

Im Unterschied zu den großen Skigebieten setzt Pilar auf sanftes und naturnahes Wintervergnügen und weitete das Angebot heuer aus. So können Schlittenfahrer (ab 1,20 Meter Körpergröße) nachmittags einen Tellerlift benutzen. "Wenn die Kinder langsam müde werden, lässt sich damit der Pistenspaß verlängern", sagt Pilar.

Ebenfalls neu ist geführtes Moonbiken (ab 15 Jahre). Die Guides sind dabei mit leisen E-Bikes und maximal zwei Personen auf einem eigenen Parcours unterwegs. "Wichtig ist uns dabei der Schutz der ruhigen authentischen Winterumgebung", sagt Pilar.

Moonbiken, Schlittenhunde

Laut und lebendig dürfte es hingegen an diesem Wochenende werden. Heute und morgen finden auf der Hochebene internationale Schlittenhunderennen statt, der Winterpark erwartet Hunderte Zuschauer. Zu erleben sind Sibirische Huskys, Alaskan Malamutes, Samojeden, Grönlandhunde und Hounds.

Pilar ist optimistisch, was die weitere Saison betrifft. "Das Wetter spielt weiterhin mit, und wir freuen uns über die Rückkehr internationaler Gäste", sagt er. "Die Postalm hat ihren Platz im Wintertourismus gefunden."

