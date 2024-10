Der Nebel gab ein Laufspektakel frei

Was hatten Skisprung-Legende Andreas Goldberger und der beste Österreicher des 27-Kilometer-Klassikers, Markus Lemp, nach dem Zieleinlauf gemeinsam? Eine Flasche Bier aus dem Mühlviertel und ein völlig ungezwungenes Lächeln. Das war wenig verwunderlich, hatte doch die 52. Auflage des Wolfgangseelaufs, die auch heuer von den OÖNachrichten präsentiert wurde, wieder einmal gehalten, was sie versprochen hatte.

In Bad Ischl startete der Salzkammergut-Marathon mit einer Rekordteilnehmerzahl. Bild: Hoermandinger Simon

Und das fing bereits beim Wetter an: Vom Nebel, der das Salzkammergut gestern bis zum späten Vormittag in vielen Regionen in Beschlag genommen hatte, war beim Start des Hauptlaufs in St. Wolfgang nichts mehr zu sehen. Das galt wenig später auch für Michael-Selelo Saoli: Der Kenianer lief zu einem Start-Ziel-Sieg in 1:29:36. Hinter ihm platzierten sich der Schörflinger Markus Lemp (LC Sicking) in 1:34:59 und Andreas Engelbrecht aus Bad Goisern in 1:41:10. Bei den Damen gewann die Kenianerin Philaries-Jeruto Kisang in 1:48:11, beste Österreicherin wurde als Dritte Amelie Muss (1:51:04).

Bildergalerie: Gute Laune beim 52. Wolfgangseelauf (Foto: Hörmandinger) Bild 1/43 Galerie ansehen

Schon zuvor waren die 268 Ausdauerndsten in Bad Ischl gestartet. Beim Salzkammergut-Marathon (mit 417 Höhenmetern bergauf definitiv kein klassischer) setzte sich Markus Schreiner mit 2:49:49 an die Spitze, bei den Damen gewann die Tschechin Tereza Korvasova in 3:23:41. Wie auch beim "Walk the Lake" gab es beim Marathon heuer einen Teilnehmerrekord.

Siegerin und Sieger aus Kenia: Philaries-Jeruto Kisang und Michael-Selelo Saoli

Alt trifft jung

Josy Simon, mit 91 Jahren der älteste Teilnehmer an diesem Wochenende, hatte am Samstag beim Junior-Marathon Geschenke an die Jungen verteilt, bevor er am Sonntag beim Zehn-Kilometer-Uferlauf unter Beweis stellte, dass Alter im Ausdauersport kein Hindernis sein muss. Insgesamt nahmen an diesem Wochenende 5330 Sportler und Sportlerinnen aus 51 Nationen am Wolfgangseelauf teil. Es war eines der besten Ergebnisse in der 52-jährigen Historie. Und im Oktober 2025 geht es weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger