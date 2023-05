Der Kanzler kam als Überraschungsgast

BAD ISCHL. Am Samstag wurde die von der OÖ Landes-Kultur GmbH organisierte und zusammengestellte Ausstellung „Wir jagen … im Salzkammergut“ im Marmorschlössl Bad Ischl feierlich eröffnet. Dem bei freiem Eintritt für alle zugänglichen Tag der offenen Tür ging am Freitagabend eine große Eröffnungsfeier voran, zu der 150 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Tourismus und Gesellschaft eingeladen waren.

Zu den vielen Prominenten, die Landes-Kultur-Geschäftsführer Alfred Weidinger begrüßte, zählten Bundeskanzler Karl Nehammer als Überraschungsgast, der Ischler Bauunternehmer Josef Zeppetzauer, der Gmundner Unternehmer, leidenschaftliche Jäger und Träger des Goldenen Bruchs Ernst Grabner, Modehaus-Chef Jochen Forstinger, Vater Josef und Sohn Philipp Zauner von der weltberühmten Café-Konditorei und neben Bürgermeistern aus der Region natürlich Hausherr Markus Habsburg-Lothringen mit seiner Familie.

Im Anschluss an das „Pre-Opening“ der unter der Federführung von Kuratorin Thekla Weissengruber entstandenen, äußerst sehenswerten Ausstellung (die OÖNachrichten berichteten in ihrer Samstag-Ausgabe) luden Landes-Kultur GmbH und Tourismusverband Bad Ischl zu einem jagdlichen Dinner in den ehemaligen Stallungen der Kaiservilla ein. Der Bundeskanzler, der zuvor mit Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller noch einen Blick auf die nächstjährige Europäische Kulturhauptstadt geworfen hatte, in seiner Begrüßungsrede: „Hier im Herzen des Salzkammerguts, an diesem besonderen Platz im Schlosspark der Kaiservilla, kann man gut Ruhe und Erholung finden.“

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von den Spitzenköchen Christoph „Krauli“ Held („Siriuskogl“ Bad Ischl) und Philip Rachinger („Ois im Mühltalhof“, Neufelden/Mühlkreis), die von Florian Simmer von der Rettenbachalm am Herd unterstützt wurden. Moderiert wurde der Abend von ORF-Redakteur Günther Madlberger aus Hallstatt, musikalisch trugen die „Dampfplauderer“ zur guten Stimmung bei.

Die Ausstellung „Wir jagen … im Salzkammergut“ im Ischler Marmorschlössl ist bis 31. Oktober täglich geöffnet. (hörm./gs)

