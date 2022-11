Caritas gibt Einblick in ihre Arbeit

Wer einmal die Caritas-Arbeit in Vöcklabruck kennenlernen möchte, kann das beim Tag der offenen Tür heute von 13 bis 16 Uhr tun. In der Sozialberatungsstelle in der Parkstraße 1 kann man mit Caritas-Mitarbeitern ins Gespräch kommen, die täglich im Einsatz für Menschen sind, die am Rande der Gesellschaft stehen und auf die oft vergessen wird.

Neben der Beratung, um einen Weg aus der Krise zu finden, wird auch finanzielle Überbrückungshilfe geleistet, die durch Spenden möglich ist. "Ziel ist es, dass die Menschen, die zu uns kommen, das Leben wieder aus eigener Kraft bewältigen können", erklärt Caritas-Mitarbeiter Michael Felder, Regionalleiter der Sozialberatungsstelle Vöcklabruck. Ebenfalls vor Ort ist Regionalkoordinatorin Elisabeth Kienberger, die für den Bezirk Vöcklabruck erste Anlaufstelle für alle Fragen um die Caritas ist.