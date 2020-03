Bruckmühler Schlagwerker-Talent schlägt erneut zu

Der erst 13-jährige Viktor Schwarzenlander, musikaffinen Lesern aus dem Bezirk Vöcklabruck seit drei Jahren bekannt als Nachwuchsgarant im Sektor Schlagwerk, hat im wahrsten Sinn des Wortes erneut zugeschlagen: Der junge Mann aus der Ottnanger Ortschaft Bruckmühl trat kürzlich gemeinsam mit seinem jungen Musikerkollegen Lukas Winter (9) aus Nußbach (Bezirk Kirchdorf) beim oberösterreichischen Landeswettbewerb Prima La Musica 2020 in Marchtrenk an. Dabei erspielte das Duo einen Ersten Preis, gleichbedeutend mit der Weiterleitung zum Prima-la-Musica-Bundeswettbewerb, der kommenden Juni in Vorarlberg stattfinden wird.

Die beiden Talente erlernen die Kunst des Schlagwerks bei Max Murauer in Wels. "Ohne ihn wären all diese Erfolge natürlich unmöglich gewesen", so Viktors Mutter Martina Schwarzenlander gegenüber den OÖNachrichten. "Max steckt sein ganzes Herzblut in die Ausbildung seiner Buben." (gs)