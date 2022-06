Brigitte Stumpner wurde zur Kommerzialrätin ernannt

Mit Brigitte Stumpner wurde dieser einer leidenschaftlichen Unternehmerin aus Bad Ischl der Titel "Kommerzialrätin" verliehen. Stumpner ist als Geschäftsführerin der Salzkammergut Touristik GmbH seit fast 30 Jahren eine feste Größe in der österreichischen Tourismusbranche. Mit ihrem Incoming-Reisebüro ging die Unternehmerin neue Wege und entwickelte komplexe Reisepackages, die individuell auf die Kunden abgestimmt sind.

Für ihre Kreativität und Innovationskraft bekam die umtriebige Unternehmerin zahlreiche Auszeichnungen wie etwa den Österreichischen Exportpreis (2003) oder den Tourismus Innovationspreis der WKO und OÖ Tourismus in der Kategorie „Green Tourism“ für das Projekt „Schneeschuhwandern von Ort zu Ort“ (2011).

Für viele Hotel – und Verkehrsbetriebe sowie Museen ist ihre Firma zu einem wichtigen Partner geworden, der Arbeitsplätze sichert und für regionale Wertschöpfung sorgt. „Neben ihrem Betrieb hat Frau Stumpner immer das große Ganze im Blick, was sie in ihren zahlreichen Funktionen und mit ihrem persönlichen Einsatz auch stets zum Ausdruck bringt“, sagt Robert Oberfrank, Bezirksstellenleiter der WKO Gmunden. Ob als Obfrau der Jungen Wirtschaft Bad Ischl, als Obfrau des Tourismusverbandes Bad Ischl oder als Mitglied der Spartenkonferenz und des WKO-Fachgruppen- bzw. Bezirksstellenausschusses setzte bzw. setzt sich die umtriebige Unternehmerin für die Interessen der Wirtschaft ein.

Aber auch gesellschaftliche Anliegen sind ihr wichtig. Mit ihrem Projekt „A tree for your booking“, das sie in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten ins Leben gerufen hat, setzt Stumpner ein Zeichen für klimaschonendes Reisen. Seit März dieses Jahres steht sie dem Lehar-Festival Bad Ischl als Präsidentin vor. Durch die von ihr verkörperte Verbindung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus gilt sie als Idealbesetzung für diesen honorigen Posten.