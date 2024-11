Flammen auf der Eisenaualm: Buchberghütte am Fuß des Schafbergs abgebrannt

Erst am 5. November hatten sich die Betreiber der Buchberghütte für "einen schönen Sommer mit zahlreichen Besuchen" bedankt und den vielen Wanderern, die täglich auf der Eisenaualm vorbeischauten, eine ruhige Winterzeit gewünscht. Nur eine Woche nach Saisonende ist alles anders: Vom beliebten Ausflugsziel in 1015 Metern Seehöhe, das am Wanderweg in Richtung Schafberggipfel liegt, ist kaum noch etwas übrig.

Die Feuerwehren Unterach, Steinbach, St. Gilgen und St. Lorenz versuchen seit Donnerstagvormittag die Flammen zu löschen. Die Lage der Hütte ist für die Einsatzkräfte herausfordernd, über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Weil auf dem Berg kein Wasser vorhanden ist, musste ein Pendelverkehr eingerichtet werden. Die Anfahrtszeit für die Feuwehren beträgt bis zu 30 Minuten. "Die Löscharbeiten sind jetzt in vollem Gange, auch zwei Hubschrauber stehen im Einsatz", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr St. Gilgen. Aus der Stadt Salzburg wurde zudem das Großtanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr angefordert, um die Löscharbeiten zu unterstützten.

Von der Buchberghütte ist kaum etwas übriggeblieben. Bild: Christian Stoxreiter

"Die Hütte ist leider komplett abgebrannt", sagt Oberbrandinspektor Christian Stoxreiter vom Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee, der sich aktuell am Einsatzort befindet.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger