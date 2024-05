Die beste Nachwuchsbäckerin kommt aus Altmünster

Die besten Nachwuchsbäcker sind Frauen. Zumindest, wenn es nach der Platzierung beim Lehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Handwerksbäcker geht. Denn dort gingen auch die Plätze zwei und drei an den weiblichen Bäckernachwuchs.

Gleich acht junge Frauen und nur ein junger Mann hatten sich den anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben gestellt.

Mit vollem Einsatz und unter Zeitdruck formten die Lehrlinge Wecken, Salzstangen, Brezen, Mohnflesserl, Briochestriezel und verschiedene Variationen von Plundergebäck. Auch zu einer schriftlichen Prüfung mussten die Nachwuchsbäcker antreten. Beim Anfertigen eines großen Schaustücks ging es schließlich noch um die richtige Mischung aus Kunstfertigkeit und Kreativität. Magdalena Spießberger aus Altmünster war dabei die Geschickteste.

Die junge Frau vom Lehrbetrieb Bäckerei Reingruber aus Gmunden setzte sich gegen die Konkurrenz durch, den zweiten Rang belegte Greta Theresa Steinhauser aus Dietach, und der dritte Platz am Stockerl ging an Madita Mayr aus Wolfern. Landesinnungsmeister Reinhard Honeder verriet auch das Geheimrezept für die Zukunft: "Die Freude am Beruf."

