Beifahrer nach Verkehrskontrolle in Regau in Haft

Eine Verkehrskontrolle ist einem 40-jährigen Rumänen zum Verhängnis geworden: Der Mann war am Dienstag mit einem Bekannten in einem Kleinwagen unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Regau (Bezirk Vöcklabruck) von der Polizei gestoppt wurde. 250 Kilogramm Kupferkabel, die sich im Pkw befanden, ließen die Beamten stutzig werden.

Weil weder Lenker noch Beifahrer die Herkunft erklären konnten und der 40-Jährige noch dazu einen gefälschten Personalausweis vorzeigte, wurde der Rumäne auf die Polizeiinspektion nach Vöcklabruck gebracht. Es stellte sich heraus, dass er mit einer falschen Identität in Tirol ein Konto eröffnet und einen Handyvertrag abgeschlossen hatte. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Weitere Ermittlungen laufen, informierte die Polizei am Mittwochabend.

