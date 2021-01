turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Leopold Krempl, Sportunion NeumarktMitte Jänner beginnen die Fußballer der Sportunion Neumarkt bei Freistadt mit dem Training. Doch heuer bleibt der Rasen leer. "Bei uns steht alles still", sagt Leopold Krempl, seit mehr als vier Jahrzehnten ist er bereits beim Verein, doch so etwas hat er noch nie erlebt. "Es gibt kein Training, es gibt kein Vereinsleben. Jetzt käme uns ein Wunder gerade recht", sagt Krempl. Er hofft, dass die Meisterschaft bald wieder weitergeht: "Dann können wir zumindest in die erste Klasse aufsteigen."