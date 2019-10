"Bauprojekt nicht einfach durchwinken"

"Dieses Bauprojekt ist ein massiver Eingriff in das historisch bedeutsame Kirchendorf", betont die grüne Gemeinde- und Raumordnungssprecherin LAbg. Uli Böker. Es dürfe am Donnerstag im Gemeinderat (19 Uhr) nicht einfach durchgewinkt werden, appelliert sie an die Kommunalpolitik.

Bekanntlich plant ein Bauträger im Zentrum von Weyregg die Errichtung einer mehrgeschoßigen Wohnanlage mit 19 Wohneinheiten und einer Tiefgarage im Hang. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative. "Gerade im Ortskern ist ein sensibler Umgang mit alter Bausubstanz und Ortsbild unumgänglich", sagt Böker. Ein Gutachten zum Bauprojekt kommt jedoch zum Schluss, dass der vorliegende Bebauungsplanentwurf für das Kirchendorf dem Raumordnungsgesetz und dem örtlichen Entwicklungskonzept widerspreche. Nicht zuletzt gebe es Risken für den umliegenden Altbestand.