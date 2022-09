Auch Gmunden soll Vorbehaltsgemeinde werden

Häuser, die entstehen, Häuser, die stehen, aber so gut wie niemand wohnt darinnen: Gerade im Salzkammergut ist in den vergangenen Jahren eine heiße Diskussion um Wohnungen entbrannt, die in erster Linie als Zweitwohnsitze dienen. Etliche Kommunen haben sich entschlossen, Vorbehaltsgemeinde zu werden. Damit geht einher, Zweitwohnsitze nur noch in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen. In Gmunden kommt es am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung zu einer Abstimmung, ob sich auch die Traunseestadt zum Vorbehaltsgebiet erklären soll.

Paul Lintner stammt aus Perchtoldsdorf in Niederösterreich, ist als Chef der APL Immobilientreuhand GmbH auch Bauträger und findet die Idee, gerade Gmunden, seine zweite Heimat, zur Vorbehaltsgemeinde werden zu lassen, nicht gut: "Meine Gattin und ich haben in den letzten Jahren viele Millionen Euro als Bauträger investiert und auch denkmalgeschützte Häuser saniert (etwa das Schleiss-Haus, Anm.). Wir haben sogar den Salzträgerpreis von der Stadtgemeinde Gmunden dafür bekommen."

Lintner führt an, dass viele Gmundner, die derzeit anderswo ihre Ausbildung absolvieren und ebendort hauptwohnsitzlich gemeldet sind, an ihrem Heimatort als Zweitwohnsitzer geführt werden. Ebenso beispielsweise Krankenschwesternschülerinnen, die in Gmunden ausgebildet werden, aber von anderswo herstammen. So entstehe ein verfälschtes Bild. "Ich habe das Gefühl", so Lintner, "dass da mit völlig falschen Zahlen agiert wird. Aber das ist wahrscheinlich Politik."

Gmunden eine Vorbehaltsgemeinde werden zu lassen, hält der Wahlgmundner Lintner für keine gute Idee. Es würden sich daraus mehr Nachteile als Vorteile ergeben. Mehrere andere Kommunen im Salzkammergut, die diese Entscheidung getroffen hätten, würden diese mittlerweile sogar bedauern. (gs)