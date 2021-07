ASKÖ Vorchdorf gewann den 1. Traunsee-Almtal-Cup

Vor mehr als 700 Zuschauern, darunter Schirmherr Bürgermeister Mag. Erwin Stürzlinger, LAbg. Bürgermeister Rudi Raffelsberger und OÖFV-Präsident Dr. Gerhard Götschhofer, lieferten sich im Finale des Traunsee-Almtal-Cups im Bad Wimsbacher Hofmanninger-Stadion Landesligist SV Gmundner Milch und die ASKÖ Vorchdorf (Bezirksliga Süd) ein packendes Duell. Die von Trainer Lukas Huemer bestens eingestellten Vorchdorfer gingen bereits in der 9.Minute durch Moritz Leithinger in Führung. So war Gmunden gezwungen aktiver zu werden und kam durch Ermin Durgutuvic auch zum verdienten Ausgleich (32.). Danach verlief das kampfbetonte, aber stets faire Match auf Augenhöhe. Unmittelbar nach der Pause wollten die Traunseestädter die Partie vorzeitig entscheiden, drückten aufs Tempo und kamen zu aussichtsreiche Torchancen, die allerdings ASKÖ-Tormann Markus Radner mit sensationellen Paraden vereitelte. Mit Fortdauer des Spiels agierte Vorchdorf zunehmend sicherer, der eingewechselte Kristian Karabet sorgte für neuen Schwung und Kreativität.

In der 87. Minute brachte Karabet ASKÖ-Goalgetter Peter Orosz optimal in Schussposition, die dieser eiskalt nutzte und die erneute Führung für den Bezirksligisten herstellte - 2:1 für den Außenseiter! Das war aber nur der Auftakt zu einem berauschenden Finish, den Orosz gelang - so wie schon letzte Woche gegen Ohlsdorf - innerhalb von wenigen Minuten zwei weitere Tore und somit ein neuerlich Hattrick! Vorchdorf siegte in einem sehr guten und spannendem Finalspiel verdient mit 4:1 und krönte sich zum ersten Sieger im Traunsee-Almtal-Cup.

Im Spiel um Platz drei siegte SK Bad Wimsbach gegen Ohlsdorf 2:0, Vierter wurde Pettenbach, dass Scharnstein erst im Elfmeterschießen bezwang und die Union Gschwandt sicherte sich mit einem 1:0-Erfolg über Rüstorf Platz sieben. Viel Anerkennung und Dank durften die Organisatoren Stefan Hochreiter, Thomas Plasser und Hans Kronberger entgegennehmen, wurde dieser erstmals abgehaltene Bewerb sowohl sportlich wie gesellschaftlich zu einem überzeugenden Erfolg. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Initiative von allen Seiten so gut angenommen wurde und den Amateurfußball in der Region nach der lähmenden Corona-Pause wieder so richtig belebt hat. Eine Neuauflage ist sehr wahrscheinlich, wir werden das mit den teilnehmenden Vereinen in den nächsten Wochen besprechen", so Cup-Vorsitzender und Bürgermeister a.D. Hans Kronberger.