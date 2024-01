Am Hochlecken ist der Schwung zurück

Fast wäre es ein Traumstart geworden: Bereits Ende November hatte das Pistenteam am Hochlecken die perfekte Ausgangsbasis für den Winter geschaffen. Anfang Dezember kamen zu diesen Bemühungen noch einmal knapp 30 Zentimeter Neuschnee dazu, der sich dank der tiefen Temperaturen auch in den Tälern des Salzkammerguts hielt. Allerdings nur wenige Tage: Eine Warmfront ließ die Betreiber rund um Hannes Spiesberger im Regen stehen.

Der größte Weihnachtswunsch war deshalb eine Eröffnung am 25. Dezember. Aber große Wünsche brauchen etwas länger: Am Freitag, 12. Jänner, um 9 Uhr ertönt am Hochlecken nun endlich der Startschuss: Die Saison kann beginnen. Immerhin dreizehn Tage früher als im vergangenen Jahr – und auch auf diese Saison lässt sich mittlerweile positiv zurückblicken.

Für Schulklassen und Skikurse ist also alles angerichtet. Freitag und Samstag ist von 9 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, am Sonntag können Besucher von 9 bis 16 Uhr über die Piste wedeln.

Der Schwung kehrt am Wochenende auch an den Attersee zurück: Der Skilift Kronberg nimmt am Freitag (14–16.30 Uhr) ebenfalls einen neuen Anlauf. Die Mitarbeiter der Wachtberglifte in Weyregg am Attersee hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun, um die Schäden, die der Sturm angerichtet hatte, zu beheben, stehen mittlerweile aber genauso in den Startlöchern.

Autor Gabriel Egger

