Alkolenkerin (32) krachte in Altmünster in Straßenlaterne und Hydranten

Gegen 1.10 Uhr kam die alkoholisierte 32-Jährige mit ihrem Pkw in Altmünster auf Höhe der Franz-Schubert-Straße 1 in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Am Beifahrersitz saß ihr 41-jähriger Gatte.

Unfall mit erheblichem Sachschaden

Sie touchierte eine Straßenlaterne, einen Wasserhydranten und fuhr in eine Hecke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Aufgrund des Geruchs und anderer Anzeichen Ein Alkomattest ergab 1,68 Promille, die Polizisten nahmen der Frau den Führerschein ab.

Der Pkw wurde stark beschädigt, ebenso die Hecke eines Wohnhauses. Ein Hydrant wurde ausgerissen und die Straßenlaterne ebenfalls beschädigt. Die 32-Jährige und ihr Gatte blieben unverletzt.

