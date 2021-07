Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Auto

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 4.15 Uhr im Gemeindegebiet von Puchkirchen. Der 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Auto auf der Trattberger Landesstraße Richtung Timelkam unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Unmittelbar nach dem Unfall brachten Passanten den Lenker aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab 1,64 Promille.