Runter vom Sofa, raus in die Natur! Der Sonntag wird strahlend schön

Bis zu 25 Grad und ungetrübter Sonnenschein: Uns erwartet ein Sonntag, wie man ihn sich zu dieser Jahreszeit oft nur wünschen kann. Der Herbst zeigt sich dabei von seiner schönsten Seite und beschert uns tolles Ausflugswetter. Auch wer sportlich mag, kommt heute voll auf seine Kosten.

"Es erwartet uns ein strahlend schöner Herbsttag. Uns erreicht sehr milde Luft aus dem Süden. Auch in den Bergen ist nur mit mäßigem Wind zu rechnen. Morgens kann es im nördlichen Zentralraum zwar noch etwas nebelig sein. Tagsüber und vor allem am Nachmittag zeigt sich dann im ganzen Land die Sonne", sagt Josef Haselhofer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Herbstfotos gesucht: Zeigen Sie der OÖN-Community Ihre besten Fotos von der goldenen Jahreszeit! Wir freuen und auf Ihre Bilder an online@nachrichten.at, per WhatsApp oder Facebook. Die schönsten Einsendungen werden in unserer Bildergalerie veröffentlicht.

Zeigen Sie der OÖN-Community Ihre besten Fotos von der goldenen Jahreszeit! Wir freuen und auf Ihre Bilder an online@nachrichten.at, per WhatsApp oder Facebook. Die schönsten Einsendungen werden in unserer Bildergalerie veröffentlicht. Perfektes Wanderwetter: Nicht sicher wo es hingehen soll? Ein gemütlicher Spaziergang oder doch eine fordernde Bergtour? Ausflugsziele und Wandertipps finden Sie unter nachrichten.at/tourentipp



Nicht sicher wo es hingehen soll? Ein gemütlicher Spaziergang oder doch eine fordernde Bergtour? Ausflugsziele und Wandertipps finden Sie unter nachrichten.at/tourentipp Das Wetter im Land: Die aktuelle Wetterprognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Wetterumstellung ab der Wochenmitte

Der Ostalpenraum gelangt am Montag in eine südwestliche Höhenströmung mit milder Luft, am Boden sind nur geringe Druckunterschiede anzutreffen. Damit steigt die Neigung zu Nebel oder Hochnebel besonders über Beckenlagen und über dem Flachland deutlich an. Diese können sich lokal auch hartnäckig bis in die Nachmittagsstunden halten. Sonst überwiegt sonniges und mildes Herbstwetter. Schwach windig, an den Nordflanken der Gebirge ist es leicht föhnig. Frühtemperaturen bei einem bis elf Grad, Höchsttemperaturen bei 15 bis 25 Grad.

Am Dienstag ändert sich die Wetterlage nur wenig. Die südwestliche Höhenströmung verstärkt sich im Ostalpenraum, damit verstärkt sich auch der Südföhn an den Nordflanken der Berge. Insgesamt bleibt das Wetter störungsfrei und sonnig, über dem Flachland hält sich teils hartnäckiger Hochnebel, und es ist nur schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen bei fünf bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen können auf bis zu 23 Grad steigen.

Am Mittwoch erreicht eine Störung von Westen her Österreich und beendet die stabile und milde Herbstwetterphase. Dichte Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf nach Osten aus, zwischen dem Weinviertel und dem Südburgenland bleibt es vorerst noch niederschlagsfrei. Dazu frischt Westwind etwas auf, zumindest im nördlichen Wiener Becken sollten sich die Nebelfelder damit auflösen. In der Früh hat es drei bis zehn Grad, tagsüber bekommt es bis zu 22 Grad.