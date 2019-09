Riesen-Schwammerl im Innviertel gefunden

Da traute Fotograf Alois Litzlbauer seinen Augen nicht: Was er auf einer Wiese in der Ortschaft Kobernaußen bei Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) zunächst für Riesenboviste hielt, entpuppte sich aus der Nähe als kolossale Champignons.

Der größere hatte einen 30 Zentimeter breiten Hut, war 25 Zentimeter hoch und 700 Gramm schwer, der zweite war wenig kleiner.

Fast 30 Zentimeter Durchmesser. Bild: Alois Litzlbauer

"Selbst für mich als passionierter Schwammerl-Sucher ist das ein phänomenaler Jahrzehnte-Fund", gab sich der Innviertler beeindruckt. Den Fund teilte sich Litzlbauer mit Lukas Burgstaller, dem Besitzer der Wiese. Die Rekord-Schwammerl reichten für zwei mehr als ansehnliches Pilzschnitzel.

Zehn-Zentimeter-Eierschwammerl gefunden

Dass der Innviertler Boden ein guter für Schwammerl sein dürfte, bestätigt auch eine Nachricht, die die OÖN kürzlich via Facebook erreichte. Zehn Zentimeter war das Eierschwammerl groß, das Bastian H. in einem Wald im Innviertel fand. Wo genau, das will der OÖN-Leser freilich nicht verraten. Laut seinen Recherchen soll es sich um eines der größten je gefundenen Eierschwammerl handeln.

So eine großes Eierschwammerl hat Bastian H. noch nie gesehen. Bild: Bastian H. via Facebook

Zeigen Sie uns Ihren Schwammerl-Fund!

September und Oktober gehören zu den besten Monaten für Schwammerlsucher, sagt Helmut Pammer, Pilzexperte des Biologiezentrums des Landes, den OÖN kürzlich. "Das kann sogar bis in den November hinein gehen, wenn es nicht friert." Pammer erwartet heuer auf jeden Fall vielerorts eine reiche Ernte – an manchen Stellen sogar im Überfluss. "Da kommt noch genug, auch Eierschwammerl wird’s noch geben." Aber vor allem für Stein- oder Herrenpilze sei der Herbst die optimale Zeit.

Fotos gesucht! Wie sieht Ihre Schwammerl-Ausbeute aus?

Wie sieht Ihre Schwammerl-Ausbeute aus?

