Räuber von Regau weiter auf der Flucht, Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter betrat um 18.14 Uhr das Lebensmittelgeschäft in Regau. Er trug dabei einen schwarzen Motorradhelm und war bewaffnet. Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte er die Besitzerin und verlangte Bargeld. Mit der Beute - "in geringer Höher", wie die Polizei informiert - verließ er das Geschäft und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Besitzerin wurde nicht verletzt.

Lesen Sie mehr im Artikel vom Montag: Raubüberfall in Regau - Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei beschreibt den Täter so:

männlich

maximal 160 Zentimeter groß

zierlich

schwarz bekleidet

trug schwarze Handschuhe

schwarzer Rucksack

schwarze Faustfeuerwaffe

schwarzer Motorradhelm

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer +43 59133 40 3333 oder jede andere Dienststelle entgegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.