Prozess in Linz: Mühlviertlerin (14) forderte Jugendliche zum Selbstmord auf

Dem Mädchen wird "Mitwirkung an Selbsttötung" vorgeworfen. Am 22. Februar soll sie ihrer Bekannten eine Nachricht auf der Social-Media-Plattform Instagram geschickt haben. "Spring von der Brücke", lautete die Anweisung. Die 17-jährige Empfängerin - sie soll an Depressionen leiden - hatte an diesem Tag große Mengen Tabletten und Alkohol konsumiert. Laut Staatsanwaltschaft wollte sie sich das Leben nehmen, nicht zum ersten Mal. Ihre Mutter hatte sie gefunden, die 17-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Die 14-Jährige soll bei der Einvernahme zuerst angegeben haben, nichts von der psychischen Erkrankung ihrer Bekannten gewusst zu haben. Dann änderte sie ihre Aussage. Ihre Nachricht, die 17-Jährige solle von der Brücke springen, habe sie nicht ernst gemeint, sagte die Angeklagte. Am Donnerstag muss sie sich in Linz vor einem Schöffensenat verantworten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper